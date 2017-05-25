Российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов индекса ММВБ - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 25 мая, российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов. Индекс ММВБ с открытия показывает слабое снижение (-0,1%), в то время как индекс РТС прибавляет 0,6% на фоне укрепления на 0,5% курса рубля, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Примечательно, что отечественная валюта укрепляется на фоне дешевеющей на 0,6% нефти (Brent спот), которая исчерпала потенциал роста еще в преддверии встречи ОПЕК. Сегодняшнее обсуждение странами ОЕК и не-ОПЕК в Вене завершилось продлением заморозки еще на 9 месяцев. При этом члены картеля не стали менять условия участия в соглашении для Ливии, Нигерии и Ирана (им разрешено не замораживать добычу, а Ирану даже незначительно нарастить). Данное решение полностью совпало с базовыми ожиданиями инвесторов, в то время как некоторые даже ожидали увеличения объема сокращения добычи. Поскольку ноябрьское соглашение ОПЕК не принесло заметных результатов (объем глобальных резервов снизился незначительно), а наращивание производства сланцевой нефти в США частично возместило сокращение предложение на сырьевом рынке, нынешнее продление вряд ли существенно изменит энергетический баланс. Тем не менее, если бы члены картеля не стали продлевать даже это соглашение, для нефти это стало бы негативной новостью.

Вчерашние данные от Минэнерго США вновь отразили возобновление роста добычи сланца за прошлую неделю (+15 тыс баррелей в сутки после -9 тыс б/с ранее), обеспеченное восстановлением нефтяных котировок за последние 2 недели.

Из локальных новостей на отечественном рынке можно выделить ожидание ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, которую провайдер индексов озвучит завтра. Основная интрига, как и в прошлом году, заключается в том, Новатэк или Магнит войдет в топ-4 индекса. Сейчас в Russia 10/40 в 4-ке стоит Новатэк, однако у Магнита есть все шансы его обойти. В этом случае вес Магнита вырастет на 4,4%, а вес Новатэка снизится на 4,7%. На этом фоне Магнит сегодня растет на 1,5%, Новатэк, в свою очередь, теряет 0,1%.

В лидерах роста сегодня акции Сургутнефтегаз (+5,7%) – на ожидании увеличения веса компании в индексе FTSE в предстоящей ребалансировке.