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25 мая 2017 года 17:33
Российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов индекса ММВБ - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 25 мая, российский фондовый рынок торгуется в узком боковике 1945-1960 пунктов. Индекс ММВБ с открытия показывает слабое снижение (-0,1%), в то время как индекс РТС прибавляет 0,6% на фоне укрепления на 0,5% курса рубля, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Примечательно, что отечественная валюта укрепляется на фоне дешевеющей на 0,6% нефти (Brent спот), которая исчерпала потенциал роста еще в преддверии встречи ОПЕК. Сегодняшнее обсуждение странами ОЕК и не-ОПЕК в Вене завершилось продлением заморозки еще на 9 месяцев. При этом члены картеля не стали менять условия участия в соглашении для Ливии, Нигерии и Ирана (им разрешено не замораживать добычу, а Ирану даже незначительно нарастить). Данное решение полностью совпало с базовыми ожиданиями инвесторов, в то время как некоторые даже ожидали увеличения объема сокращения добычи. Поскольку ноябрьское соглашение ОПЕК не принесло заметных результатов (объем глобальных резервов снизился незначительно), а наращивание производства сланцевой нефти в США частично возместило сокращение предложение на сырьевом рынке, нынешнее продление вряд ли существенно изменит энергетический баланс. Тем не менее, если бы члены картеля не стали продлевать даже это соглашение, для нефти это стало бы негативной новостью. Вчерашние данные от Минэнерго США вновь отразили возобновление роста добычи сланца за прошлую неделю (+15 тыс баррелей в сутки после -9 тыс б/с ранее), обеспеченное восстановлением нефтяных котировок за последние 2 недели. Из локальных новостей на отечественном рынке можно выделить ожидание ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, которую провайдер индексов озвучит завтра. Основная интрига, как и в прошлом году, заключается в том, Новатэк или Магнит войдет в топ-4 индекса. Сейчас в Russia 10/40 в 4-ке стоит Новатэк, однако у Магнита есть все шансы его обойти. В этом случае вес Магнита вырастет на 4,4%, а вес Новатэка снизится на 4,7%. На этом фоне Магнит сегодня растет на 1,5%, Новатэк, в свою очередь, теряет 0,1%. В лидерах роста сегодня акции Сургутнефтегаз (+5,7%) – на ожидании увеличения веса компании в индексе FTSE в предстоящей ребалансировке.
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25 мая 2017 года 18:51
Потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан - ИК "Велес Капитал"
"В ожидании итогов встречи производителей нефти в Вене нефтяные котировки большую часть дня вели себя весьма волатильно, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом предварительные результаты встречи вызвали достаточно смешанную... читать дальше
.25 мая 2017 года 15:23
"Цены на золото открыли сегодняшние торги снижением, так как рынки продолжают надеяться на июньское повышение ставок Федерального Резерва. Открывшись вблизи отметки 1259,87, драгметалл возобновил нисходящее движение и опустился ниже 1257,72. Ожидается, что золоту не удастся реабилитироваться в... читать дальше
.25 мая 2017 года 11:54
"Доллар теряет позиции после релиза протокола майского заседания ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - По всей видимости, не оправдались ожидания ряда участников рынка о четких сигналах продолжения цикла повышения учетной ставки. Напротив, в тексте содержатся сомнения некоторых... читать дальше
.25 мая 2017 года 11:38
"Сегодня будет решение по продлению сделки ОПЕК+. Рекомендации уже даны, остаётся дождаться их утверждения. Альтернативных вариантов кроме продления действующих ограничений по добыче ещё на 9 месяцев, как сообщается, рассматриваться не будет. Интриги как бы нет, и это создаёт риски фиксации... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:32
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.25 мая 2017 года 10:15
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"В ожидании решения о продлении странами ОПЕК+ заморозки добычи, цены нефти продолжают свое победное восхождение, - комментирует начальник аналитического отдела - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Следует признать, что ожидаемое принятие соглашения должно стать мощным бычьим... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:44
По мере приближения "часа х" напряженность на рынке "черного золота" накалилась до предела. Часть игроков не выдержала томительного ожидания и зафиксировала прибыль перед судьбоносным решением крупнейших мировых экспортеров нефти. На этом фоне котировки Brent продемонстрировали снижение после... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:42
S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня, индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг. Цены на нефть возобновили рост в четверг. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:27
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут от ОПЕК продления соглашения по сокращению добычи, которое может быть анонсировано сегодня в Вене по итогам очередной встречи министров энергетики стран ОПЕК. У... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:53
Рост ограничений по производству поддержит цены на нефть, но это будет временным эффектом - Julius Baer
"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление,... читать дальше
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