Индекс ММВБ может опуститься до весенних минимумов - "Открытие Брокер"

"Если индекс S&P 500 в очередной раз может обновить исторический максимум, то для российского ММВБ сильных идей пока нет. Возможно, что потенциальное ослабление отечественной валюты поддержит рублёвый индикатор рынка, но в остальном постепенное закрытие реестров и уход нерезидентов могут продавить его до весенних минимумов", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.