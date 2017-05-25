По итогам дня не исключен выход ММВБ из "красной зоны" - ИК "ФИНАМ"

"Ко второй половине четверга основные российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику: рублевый ММВБ теряет чуть более 0,1%, сползая до 1950 пунктов, а долларовый РТС благодаря дешевеющей американской валюте прибавляет 0,3%, поднимаясь до 1091 пунктов. Внешний фон умеренно положителен. Учитывая неплохой внешний фон, по итогам дня не исключен выход ММВБ из "красной зоны". К закрытию ожидаем рост котировок в пределах 0,5%. Впрочем, существенное влияние на динамику может оказать публикация данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.