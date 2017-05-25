GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"

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Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций компании - с "продавать" до "покупать".

В то же время для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) аналитики инвестбанка понизили рекомендацию с "покупать" до "держать".

Рекомендация "держать" была подтверждена для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN), а также для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

Для ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" эксперты Goldman Sachs сохранили рекомендацию "продавать", а для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - "покупать".

"Мы видим, что более сильный, чем ожидалось, курс рубля оказывает давление на финпоказатели нефтяных компаний РФ, а продолжающееся введение нового налогового режима в отрасли, которое приводит к снижению экспортной пошлины и росту НДПИ, негативно отражается на нефтеперерабатывающем режиме. Кроме того, на нефтяной сектор влияет снижение добычи в рамках соглашения с ОПЕК+. Слабые финпоказатели нефтекомпаний будут оказывать давление на динамику котировок их акций", - говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков, в настоящее время наиболее привлекательно выглядят сектора, ориентированные на внутренний спрос, а нефтекомпании не выиграют от роста цен на нефть.

Кроме того, эксперты ожидают, что наиболее негативный эффект от снижения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ получит "Газпром нефть". "Ключевым аспектом инвестиционной привлекательности "Газпром нефти" был потенциал роста добычи. Компания последние пару лет делала значительные инвестиции в новые проекты по добыче, монетизация которые теперь откладывается", - пишут аналитики.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 3,9 (текущая цена - 4,3), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 131 (текущая цена - 120,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 5,9 (текущая цена - 5,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 65 (текущая цена - 49,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 31,7 (текущая цена - 27,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций; цены в рублях) - 25 (текущая цена - 29,7), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 19,8 (текущая цена - 17,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 471 (текущая цена - 392), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций; цены в рублях) - 355 (текущая цена - 270,4), рекомендация - покупать.