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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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25 мая 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар в начале утренних торгов на Московской бирже ощутимо просел, однако затем начал отыгрывать падение и сейчас находится в районе 56,30 руб./долл., - комментируют ситуацию на валютном рынка аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Американская валюта ослабла после обнародования протокола заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике: чиновники не дали четкого сигнала, следует ли ожидать повышения процентных ставок в июне. Впрочем, общая позитивная динамика американской экономики сохраняется, несмотря на некоторую коррекцию по основным статистическим показателям: рынок труда по-прежнему остается сильным, происходит рост уровня заработных плат. Рубль укрепляется на фоне продажи экспортерами валютной выручки. Главный поддерживающий фактор – рост нефтяных котировок на фоне оптимизма инвесторов по поводу итогов сегодняшнего заседания ОПЕК+ в Вене. Накануне мониторинговый комитет по сокращению глобальной нефтедобычи рекомендовал странам-участницам продлить действие глобального пакта на девять месяцев, причем поддержку пролонгации сделки до марта 2018 года выразили Иран и Ирак, неопределенность позиций которых до последнего беспокоила рынки. Сюрпризы, таким образом, маловероятны. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,15-56,65 руб./долл.".
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25 мая 2017 года 18:51
Потенциал роста цен на нефть в краткосрочной перспективе на данном новостном фоне исчерпан - ИК "Велес Капитал"
"В ожидании итогов встречи производителей нефти в Вене нефтяные котировки большую часть дня вели себя весьма волатильно, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом предварительные результаты встречи вызвали достаточно смешанную... читать дальше
.25 мая 2017 года 15:23
"Цены на золото открыли сегодняшние торги снижением, так как рынки продолжают надеяться на июньское повышение ставок Федерального Резерва. Открывшись вблизи отметки 1259,87, драгметалл возобновил нисходящее движение и опустился ниже 1257,72. Ожидается, что золоту не удастся реабилитироваться в... читать дальше
.25 мая 2017 года 11:54
"Доллар теряет позиции после релиза протокола майского заседания ФРС, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - По всей видимости, не оправдались ожидания ряда участников рынка о четких сигналах продолжения цикла повышения учетной ставки. Напротив, в тексте содержатся сомнения некоторых... читать дальше
.25 мая 2017 года 11:38
"Сегодня будет решение по продлению сделки ОПЕК+. Рекомендации уже даны, остаётся дождаться их утверждения. Альтернативных вариантов кроме продления действующих ограничений по добыче ещё на 9 месяцев, как сообщается, рассматриваться не будет. Интриги как бы нет, и это создаёт риски фиксации... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:32
"Сегодня, 25 мая, ОПЕК принимает решение по продлению соглашения о снижении добычи нефти. Это заставляет анализировать возможные нюансы рынка, - комментирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Практически не остается сомнений в том, что пакт будет продлён. Его действенность доказана,... читать дальше
.25 мая 2017 года 10:15
Соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи станет мощным бычьим фактором для цен на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В ожидании решения о продлении странами ОПЕК+ заморозки добычи, цены нефти продолжают свое победное восхождение, - комментирует начальник аналитического отдела - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Следует признать, что ожидаемое принятие соглашения должно стать мощным бычьим... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:44
По мере приближения "часа х" напряженность на рынке "черного золота" накалилась до предела. Часть игроков не выдержала томительного ожидания и зафиксировала прибыль перед судьбоносным решением крупнейших мировых экспортеров нефти. На этом фоне котировки Brent продемонстрировали снижение после... читать дальше
.25 мая 2017 года 09:42
S&P 500 поднялся к закрытию рынка до рекордного уровня, индексы Южной Кореи и Гонконга обновили максимумы
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в четверг. Цены на нефть возобновили рост в четверг. читать дальше
.25 мая 2017 года 09:27
"Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут от ОПЕК продления соглашения по сокращению добычи, которое может быть анонсировано сегодня в Вене по итогам очередной встречи министров энергетики стран ОПЕК. У... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:53
Рост ограничений по производству поддержит цены на нефть, но это будет временным эффектом - Julius Baer
"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление,... читать дальше
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