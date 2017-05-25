GS поднял рейтинг "обычки" и "префов" Татнефти до "покупать", снизил рейтинг DR Газпром нефти до "держать"

Goldman Sachs (GS) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, говорится в обзоре GS.

По итогам переоценки для обыкновенных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций компании - с "продавать" до "покупать".

В то же время для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) аналитики инвестбанка понизили рекомендацию с "покупать" до "держать".

Рекомендация "держать" была подтверждена для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN), а также для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS).

Для ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP) и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" эксперты Goldman Sachs сохранили рекомендацию "продавать", а для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - "покупать".