Есть риски фиксации прибыли по нефти на факте решения ОПЕК - ВТБ 24

"Сегодня будет решение по продлению сделки ОПЕК+. Рекомендации уже даны, остаётся дождаться их утверждения. Альтернативных вариантов кроме продления действующих ограничений по добыче ещё на 9 месяцев, как сообщается, рассматриваться не будет. Интриги как бы нет, и это создаёт риски фиксации прибыли по нефти на факте события. Просадка может быть в район $50 по Brent, в то время как потенциал развития движения наверх ограничен уровнем $56", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.