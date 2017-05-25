Сегодня торговая активность как на локальном рынке, так и на рынке еврооблигаций обещает быть низкой - Росбанк

В среду рынок ОФЗ был подвержен незначительной коррекции, за день кривая сдвинулась на 3-5 бп вверх по доходности в среднесрочных и долгосрочных выпусках, завершив торги без изменений в краткосрочных бумагах. Данное движение происходило на фоне спокойствия на внешних рынках и при отсутствии резких движений в цене нефти/курсе рубля, что может свидетельствовать об осторожной фиксации прибыли инвесторами в российский госдолг, отмечают специалисты Росбанка.

Низкая активность привела к тому, что Минфин вчера провел самые слабые первичные аукционы в текущем году. Премия в размере 8 бп по доходности отсечения (7.72%) оказалась недостаточной для размещения в полном объеме 9-летней ОФЗ-ПД 26219. При этом спред 26219/26207 продолжил расширяться и достиг вчера 21 бп. По-видимому, те инвесторы, которые верят в сужение спреда, скорее рассчитывают на коррекцию рынка, чем на дальнейший рост, как следствие, предпочитая продавать 26207 (+5 бп по доходности вчера) вместо покупок 26219. Ставка Министерства на 2-летний флоатер вчера также не оправдалась, выпуск ОФЗ-ПК 24019 был размещен менее чем на 40% (7.5 млрд руб. из 20 млрд руб.) с дисконтом в 25 бп по цене отсечения (102.3%).

"Сегодня торговая активность как на локальном рынке, так и на рынке еврооблигаций обещает быть низкой в преддверии встречи ОПЕК+. Отметим, что результаты переговоров, отличные от ожиданий рынка (пролонгация соглашения на 9 месяцев с сохранением существующих квот на ограничение добычи), могут привести к фиксации прибыли, прежде всего, в самом ликвидном сегменте локального рынка – в долгосрочных бумагах, в частности, 26207. В случае же совпадения решения участников встречи с рыночными ожиданиями мы ожидаем нейтральную реакцию рынка ОФЗ", - указывают в Росбанке.