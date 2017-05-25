Соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи станет мощным бычьим фактором для цен на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В ожидании решения о продлении странами ОПЕК+ заморозки добычи, цены нефти продолжают свое победное восхождение, - комментирует начальник аналитического отдела - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. - Следует признать, что ожидаемое принятие соглашения должно стать мощным бычьим фактором для цен нефти, действующим на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Но перед решающим днем голосования и принятия решений у покупателей уже непомерно растут аппетиты. Тем более, что для создания эйфории есть достаточное количество информационных поводов. Так, из рядов представителей ОПЕК+ раздаются голоса о возможном продлении ограничений на добычу на весь 2018 год, и даже о возможном дальнейшем снижение добычи вместо простого продления. Разного рода «усиливающие» предложения загоняют цены нефти на новые высоты.

В итоге майский рост может «подбросить» цены нефти на два десятка процентов, загнав их в зону сильного сопротивления, расположенную между 56 и 57 долларов за баррель (по Brent). Возникающая в результате сильного роста цены локальная перекупленность может разразиться весьма брутальными продажами, которые могут произойти даже на факте положительных новостей из Вены".