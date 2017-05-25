Рынок ждёт решения ОПЕК - TeleTrade

"Сегодня, 25 мая, ОПЕК принимает решение по продлению соглашения о снижении добычи нефти. Это заставляет анализировать возможные нюансы рынка, - комментирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Практически не остается сомнений в том, что пакт будет продлён. Его действенность доказана, запасы действительно постепенно уменьшаются. Новым подтверждением этого стало их падение в США на прошлой неделе на 4,4 млн барр., что в два раза больше прогноза. Это привело 25 мая к повышению котировок Brent до $54,4 и способствовало некоторому снижению индекса доллара на Форекс ниже 97 п. Рынок закладывается на пролонгацию до конца 1 квартала 2018 г., что рекомендовано Техническим комитетом ОПЕК. Это было бы логично. В таком случае темпы снижения предложения повысятся до 1,5 млн барр. в сутки даже при росте сланцевой добычи в США. Американцы на прошлой неделе уже повысили её до 9,32 млн барр/сутки с уровня 8,5 млн барр. в 2016 г. И по планам, готовы довести её до принципиального уровня 10 млн барр. в 2018 г. Это поставит Штаты в один ряд с крупнейшими производителями - Россией и Саудовской Аравией. Учитывая такие соотношения, балансировка рынка, то есть уравнивание предложения и спроса, может занять именно период до весны 2018 г.".

Такая ситуация, по мнению эксперта, постепенно станет приводить к повышению цен до уровней $55-57/барр. в последующие месяцы. И оставить их на данном рубеже при увеличении спроса на 1,2-1,5 млн барр/сутки, которое прогнозирует МЭА, даже при наращивании добычи в США.

"Однако интригой заседания остаётся возможность продления действия соглашения не на 9, а на 6 месяцев, поскольку от него экспортёры теряют долю рынка, - указывает М. Гойхман. - Важно также, останутся ли общие квоты, особенно учитывая особую позицию Ирана, Ливии, Нигерии, освобождённых от квот. Но ведь в цены "заложен" сценарий сохранения квот на 9 месяцев. Поэтому при его подтверждении существенного повышения котировок не произойдёт, и даже возможно некоторое первоначальное снижение на фиксации прибыли "по факту". А вот в случае любого отхода от такого консенсуса возможно падение цен снова ниже $50 на разочаровании участников рынка".