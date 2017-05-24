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24 мая 2017 года 19:10
Положительный исход завтрашней встречи производителей нефти может укрепить рубль «в моменте» до диапазона 55,0-55,5 руб. - ИК "Велес Капитал"
"В среду банки уже, вероятно, проводили предварительные платежи по НДС, НДПИ и акцизам (окончательные расчеты намечены на завтра). Однако ситуация на рынке межбанковского кредитования оставалась стабильной: ставка MosPrime o/n скорректировалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, ставка RUONIA накануне оставалась ниже 9% годовых, а спрос банков на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством по-прежнему держится на минимальных отметках. К основным налоговым платежам банки подошли с остатками на корсчетах на уровне 2 трлн руб., что вкупе с относительно небольшим объемом проводимых платежей позволяет надеяться на безболезненное прохождение завтрашнего пика налоговых выплат", - комментирует ситуацию на валютной рынке аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. На валютном рынке в утренние часы рубль предпринимал попытки укрепиться до 56,2 к доллару, однако впоследствии умеренно скорректировался, хотя и не отдал американской валюте отметку в 56,5 руб. Подобраться ближе к 56 руб. нацвалюте помешали котировки нефти, которые после преодоления уровня в 54,5 долл. за баррель марки Brent скорректировались ниже 54 долл. за баррель. "Следует отметить, что инвесторы получают все новые сигналы о высокой вероятности продления соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти еще на 9 месяцев, - указывает эксперт ИК. - При этом в преддверии встречи участники рынка уже заняли выжидательную позицию, демонстрируя слабую реакцию на «второстепенные» события. Так, рынок показал достаточно смешанную реакцию после выхода данных Минэнерго США о существенном снижении запасов сырой нефти. Положительный исход завтрашней встречи производителей нефти предполагает возможность укрепления рубля «в моменте» до диапазона 55,0-55,5 руб., однако продление соглашения уже не станет сюрпризом для участников рынка, поэтому эйфория может быстро смениться фиксацией прибыли".
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