Рост ограничений по производству поддержит цены на нефть, но это будет временным эффектом - Julius Baer

"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление, чтобы сохранить квоты на производство. Однако, в отличие от резкого скачка цен на нефть, который мы наблюдали в прошлом ноябре после объявления о соглашении, в этот раз цены отреагировали очень слабо. Такая слабая реакция на новости показывает, что уверенность в успешность стратегии ОПЕК снижается. Основной причиной продления соглашения является сохраняющийся избыток предложения на рынке и более медленная ребалансировка рынка нефти. Запасы нефти в Северной Америке, Европе и Азии остаются достаточно высокими. Рост производства на сланцевых месторождениях в США, нефтеносных песках Канады и оффшорных месторождениях в Бразилии подрывают попытки ближневосточных производителей ограничить предложение. Производство нефти в США ранее достигло дна и сейчас расширяется более быстро, чем изначально ожидалось. Особенно важно, дополнительные 300 буровых установок, введенных в строй с прошлого ноября на шельфовых месторождениях США, еще не полностью показали свой эффект на объемы производства. Самые свежие официальные оценки показывают, что производство сланцевой нефти превысит предыдущий пик 2015 года к началу лета".

Прошедшие месяцы показали новые реалии рынка нефти, где динамичность и конкурентность сланцевой индустрии США не даст ценам подняться на устойчивый уровень выше 50 долл. США за баррель, указывает эксперт Julius Baer.

"Возобновление поставок из Ливии и Нигерии увеличит предложение на рынке в ближайшее время, - прогнозирует Н. Рюкер. - В результате, сокращения производства выльются в потери долей на рынке, и, вполне вероятно, стороны соглашения быстро начнут уклоняться от соблюдения установленных квот. Мы полагаем, что верность участников соглашения своим обещаниям будет проходить серьезную проверку, и скептицизм по поводу эффективности соглашения ОПЕК остается повышенным. Мы придерживаемся нейтральной позиции, и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в диапазоне 45-50 долл. США за баррель. Несомненно, рост ограничений по производству поддержит настроения на рынке и цены на нефть, но это будет только временным эффектом".