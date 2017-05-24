Одной лишь заморозкой добычи нефти Китай не победить - БК "Регион"

"Завтра участники соглашения ОПЕК+ с высокой вероятностью продлят мораторий на увеличение добычи нефти до марта 2018 года, - отмечают эксперты БК "Регион". - Как и в конце 2016 года, это позволит предотвратить падение цен, но вряд ли обеспечит существенный рост. И дело не в том, насколько активно будет расти производство в США, Бразилии, Канаде, Нигерии и Ливии, а в динамике спроса. Китай на протяжении десятков лет увеличивал потребление энергии пропорционально динамике ВВП, но в последние годы добился существенного снижения энергоемкости. Например, в прошлом году прирост потребления первичной энергии составил всего 1,4%. Усугубление проблемы смога приведет к еще большему ужесточению экологических нормативов и остановки вредных (читай, потребляющих много энергоносителей) производств. В то же самое время Китай активно наращивал свои стратегические резервы, обеспечив вместе с США значительный избыточный спрос. Дональд Трамп в проекте бюджета на 2018 год предложил продать половину нефти, имеющейся в государственных хранилищах. Как минимум это означает, что наращивать резервы правительство США не собирается. Китай, напротив, не намерен сбавлять темпы - государственные мощности по хранению продолжают расширяться, более того, в ближайшие годы инвестировать в подобную инфраструктуру разрешат и частному бизнесу. В результате рынок нефти окажется в парадоксальной ситуации, сочетающей медленный рост физического потребления с продолжающимся накоплением резервов. Именно последнее беспокоит ОПЕК и ее союзников, но одной лишь заморозкой добычи Китай не победить".