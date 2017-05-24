Citi пересмотрел оценку GDR АФК "Система", новый рейтинг для них "держать"

Citi дает рекомендацию "держать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) по итогам пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, составляет $4,6 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $8,22 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,86 за штуку.