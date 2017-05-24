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24 мая 2017 года 17:23
Citi пересмотрел оценку GDR АФК "Система", новый рейтинг для них "держать"
Citi дает рекомендацию "держать" для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) по итогам пересмотра, говорится в обзоре инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Citi, составляет $4,6 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $8,22 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,86 за штуку.
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24 мая 2017 года 18:53
Рост ограничений по производству поддержит цены на нефть, но это будет временным эффектом - Julius Baer
"ОПЕК соберется в этот четверг, и ожидаемое решение по продлению соглашения о сокращении объемов производства нефти выглядит лишь формальностью, - отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Саудовская Аравия и Россия на прошлой неделе пообещали поддержать продление,... читать дальше
.24 мая 2017 года 18:22
"В ожидании итогового решения ОПЕК+ нефтяные котировки замирают у отметки $54,2. Картель с начала недели занялся активным наполнением новостного фона вербальными интервенциями: большинство участников сделки ОПЕК+, включая наиболее крупных Саудовскую Аравию и РФ, заявили о своем согласии на... читать дальше
.24 мая 2017 года 17:55
"Завтра участники соглашения ОПЕК+ с высокой вероятностью продлят мораторий на увеличение добычи нефти до марта 2018 года, - отмечают эксперты БК "Регион". - Как и в конце 2016 года, это позволит предотвратить падение цен, но вряд ли обеспечит существенный рост. И дело не в том, насколько активно... читать дальше
.24 мая 2017 года 16:17
При успешном завершении встречи ОПЕК нефть марки Brent будет в диапазоне USD 55-57 за баррель - УК "Альфа-Капитал"
Внимание рынков на текущей неделе приковано к саммиту ОПЕК, который завершится завтра. Основным вопросом остается соглашение по ограничению добычи нефти, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. Срок действия нового соглашения еще не определён, так как некоторые участники текущей... читать дальше
.24 мая 2017 года 14:32
"После вчерашнего подъема курса доллара сегодня на европейской сессии курсы основных валют вновь относительно стабильны, - констатируют эксперты Forexite. - Курс евро/доллар находится в пределах 1.1168-1.1195. Курс фунт/доллар установился в диапазоне 1.2954-1.2997. Курс доллар/иена находится между... читать дальше
.24 мая 2017 года 12:54
"Доллар продолжает вчерашнее ралли, даже несмотря на выход сверх-позитивной статистики из Еврозоны – производственная активность в Германии (PMI) выросла до рекордной отметки в 59,4 пункта – лучший результат за шесть лет, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - По всей видимости,... читать дальше
.24 мая 2017 года 12:22
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 24 мая в 11:15 по московскому времени торговались на уровне 54,78 доллара за баррель, прибавляя с начала мая 5,5%, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Одновременно американский эталон... читать дальше
.24 мая 2017 года 12:04
"Сегодня с утра нефть Brent продолжает рост в пределах 0,3-0,4% с приближением даты саммита ОПЕК (25 мая), где будет решаться вопрос пролонгации ограничения добычи, и на фоне данных от API о сокращение в США за неделю запасов нефти на 1,5 млн барр., бензина – на 3,2 млн барр. Это должно... читать дальше
.24 мая 2017 года 10:54
Понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая негативно влияет на восприятие инвестиционным сообществом развивающихся рынков в целом - ВТБ 24
Понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая с Аа3 до А1 подтверждает опасения инвесторов по поводу роста закредитованности экономических субъектов, отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. На фоне постепенного замедления темпов экономического роста растущая долговая нагрузка... читать дальше
.24 мая 2017 года 10:38
"Нефть вчера сумела выйти выше 54 долларов/баррель при поддержке улучшившихся настроений на мировых рынках и крепнущей уверенности в продлении соглашения по ограничению добычи еще на 9 месяцев по итогам саммита ОПЕК, который состоится завтра. Американский институт нефти (API) ночью сообщил, что,... читать дальше
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