Долгосрочно для рубля все не так безоблачно - УК "Альфа-Капитал"

"Ближайшее заседание ЦБ РФ пройдет 16 июня и есть вероятность, что ставка будет снижена еще на 0,5 п.п. Возможно, что это приведет и к укреплению рубля, так как подтвердит опасения инвесторов, что "окно" возможностей для входа в сделки "carry trade" по рублю закрывается, что, в свою очередь, вызовет волну спроса на рублевые активы. Но вот долгосрочно для рубля все не так безоблачно. Во-первых, несмотря на разговоры об успехе сделки ОПЕК, это скорее попытка нефтедобывающих стран увеличить свои доходы от нефти хотя бы в краткосрочной перспективе (в долгосрочной это не сработает). Поэтому до конца года возможны негативные сюрпризы по ценам на нефть. Во-вторых, быстрое снижение ключевой ставки ЦБ будет означать снижение привлекательности "carry trade". В какой-то момент все те нерезиденты, которые заходили в ОФЗ, могут задуматься о фиксации прибыли… Поэтому, если сейчас рублевые активы – это однозначно интересный класс активов, то до конца года, возможно, придется "переворачиваться", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.