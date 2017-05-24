На рынке акций допускаем сохранение снижения - ИК Еврофинансы

"Из наиболее значимой статистики ждем официальную информацию о запасах нефти в США (17:00 мск). Торги на российском рынке акций проходят в "минусе, до появления новостей из Вены допускаем сохранение сложившегося тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.