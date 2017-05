Рекомендуем сделать ставку на солнечную энергетику - ГК "Финам"

Аналитическое управление компании «Финам» подготовило исследование потенциальной динамики акций First Solar – одной из крупнейших компаний США, специализирующихся в области солнечной энергетики. Согласно выводам экспертов, целевая цена акций First Solar составляет $43 при текущей цене – в районе $36-37; таким образом, потенциал роста данных ценных бумаг – порядка 18%.

"First Solar – поставщик солнечных модулей, который разрабатывает и конструирует фотовольтаические станции, является оператором многих крупнейших станций солнечной энергетики в мире, - отмечают эксперты "Финама". - Акции First Solar в недавнем прошлом подвергались необоснованным распродажам, данный инструмент стал весьма дешевым при своих фундаментальных перспективах. Также отмечаем хорошие перспективы отрасли солнечной энергетики в целом".

«По итогам первого квартала First Solar отчиталась с существенным превышением прогнозов как по прибыли, так и по выручке. Квартальная выручка First Solar составила $891,79 млн против $876,07 млн годом ранее и более чем на $200 млн превзошла ожидания, а скорректированная чистая прибыль на акцию достигла 25 центов, хотя на Уолл-Стрит ожидали убытка в размере 13 центов на акцию. Кроме того, компания улучшила свои прогнозы на текущий год – повысила ожидания по выручке с $2,8-2,9 млрд до $2,85-2,95 млрд, а по скорректированной прибыли – с 0-50 центов до 25-75 центов. Мы считаем, что после продолжительной просадки акции First Solar как никогда привлекательны для вложений и вернут себе неоправданно растерянное. Мы устанавливаем по акциям First Solar рекомендацию «покупать» и целевой уровень $43 на ближайший год», - говорит ведущий аналитик ГК "Финам" Зарина Саидова.