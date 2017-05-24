Сегодня курсы основных валют относительно стабильны - Forexite

"После вчерашнего подъема курса доллара сегодня на европейской сессии курсы основных валют вновь относительно стабильны, - констатируют эксперты Forexite. - Курс евро/доллар находится в пределах 1.1168-1.1195. Курс фунт/доллар установился в диапазоне 1.2954-1.2997. Курс доллар/иена находится между уровнями 111.72-112.03. Все внимание инвесторов приковано к сегодняшней публикации протокола последнего заседания ФРС США и завтрашней встрече представителей стран OPEC. Представитель ЕЦБ Прает заявил сегодня, что подъем экономики в европейском регионе становится все более солидным, затрагивает все больше секторов экономики и стран. Представитель ЕЦБ Констансио заявил, что кредитно-денежная политика ЕЦБ устанавливается исходя из целевого уровня инфляции. Констансио отметил, что необходимо осторожно подходить к возможному изменению политики, лучше начать отмену количественного ослабления позже, нежели раньше".