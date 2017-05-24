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24 мая 2017 года 14:03
Публикация протокола заседания ФРС будет способствовать росту бумаг финансового сектора - ИК "Фридом-Финанс"
Торговая динамика в первой половине дня на фондовом рынке разнонаправленная, несмотря на хороший внешний фон, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В заметном минусе акции АФК Система и ее дочерней структуры МТС, ушедшие в «красную зону» на новости об увеличении размера исковых требований Роснефти. Капитализация Системы уже приблизилась к $2 млрд, что почти вдвое меньше стоимости пакета МТС. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что инвесторы скептически оценивают шансы Системы победить споре с Роснефтью, несмотря даже на то, что Башнефть была куплена не у Системы, а у государства. По мнению Г. Ващенко, позитивно можно охарактеризовать отчетность Сбербанка за 1-й квартал. Несмотря на незначительное сокращение ЧПМ по сравнению с предыдущим периодом, удалось нарастить прибыль и поднять рентабельность капитала до нового рекорда — 23,1%. Сам капитал при этом также вырос, а норматив его достаточности увеличился на 0,9 п.п., до 13,2%. Балансовая стоимость акции достигла 131 руб. Коэффициент Р/В, таким образом, составляет около 1,25 (рыночная стоимость акций на четверть превышает балансовую), что свидетельствует об уверенности инвесторов в дальнейшем устойчивом улучшении финансовых показателей Сбербанка. Драйвером роста может стать увеличение объема розничного кредитования. Прогноз по оживлению рынка позитивный, объем выданных кредитов увеличится на 6–8% при сохранении уровня просрочки в 4,5–4,7%. Другим долгосрочным драйвером роста для Сбера может стать программа реновации в Москве. "Близится заседание ОПЕК, - указывает также аналитик ИК "Фридом-Финанс". - Уже понятно, что его участники договорятся продлить соглашение о сокращении добычи, но пока неизвестно, на какой срок. Если будет принят консервативный вариант, то нефть после заседания, скорее всего, опустится ниже $54 за баррель. Событием, которое повлияет на котировки черного золота, станет публикация данных о динамике ее запасов в США. Ожидается их слабое сокращение, поэтому нефть сегодня, по-видимому, удержится в диапазоне $54–55, если не появится других важных новостей. Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть, но влияние этого фактора довольно слабое. Я полагаю, что шансы пары USD/RUB уйти ниже 56 сегодня минимальны, если нефть не вырастет выше $55". Американский рынок близок к тому, чтобы обновить максимум, считает Г. Ващенко. Этому может способствовать публикация протокола заседания ФРС, который прояснит ситуацию с возможностью повышения ставки в июне. Лучше рынка могут вырасти бумаги финансового сектора. Закрытие Мосбиржи ожидается в диапазоне 1950–1960 п. по индексу ММВБ.
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Понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга Китая негативно влияет на восприятие инвестиционным сообществом развивающихся рынков в целом - ВТБ 24
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