Рубль укрепляется, но риски остаются - банк "Зенит"

"Валютные торги вторника прошли удачно для рубля, - напоминают эксперты банка "Зенит". - Российская валюта умеренно укрепилась к доллару и евро благодаря росту нефтяных цен, которые активизируют также и действия экспортеров перед налоговыми платежами. Курс доллара составил на закрытие биржи 56.36 руб. (-28 коп.), курс евро – 63.03 руб. (-58 коп.). На международном валютном рынке доллар немного отыграл прежний обвал к евро.

По итогам дня основная валютная пара снизилась на 60 бп до $1.1180. Нефтяные цены вчера превысили $54 за барр., поскольку вероятность продления соглашения ОПЕК+ на сегодняшнем заседании выглядит высокой". Саудовской Аравии удалось договориться с Ираком, который наименее дисциплинирован в плане соблюдения квот. В то же время, если заседание пройдет без дополнительных «бонусов» для нефтяного рынка, помимо пролонгации соглашения на 9 месяцев, то шансы коррекции нефтяных котировок, по мнению экспертов банка, выглядят высокими.

"Налоговый период провоцирует экспортеров конвертировать валютную выручку. Дополнительное давление оказывает укрепление доллара на международных площадках и повышение нефтяных цен, которые создают риски формирования еще более «невыгодного» курса конвертации для них. Тем не менее, сегодня фактически последний день в текущем месяце, когда налоговый период будет поддерживать рубль. Платежи по налогу на прибыль мы оцениваем в 220 млрд руб., что вряд ли окажется заметным для валютного рынка", - резюмируют специалисты банка "Зенит".