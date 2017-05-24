Дальнейший рост нефтяных цен приведет к тестированию отметки в 56 руб. за доллар - Локо-Банк

"Цены на нефть уверенно преодолели $54 за баррель Brent, а рубль на этом фоне начал торги в среду небольшим ростом на 12 коп. Дальнейший рост нефтяных цен приведет к тестированию отметки в 56 руб. за доллар. До конца недели ожидается позитивный внешний фон для нефти и рубля, поэтому нефть вполне может уже 25 мая "штурмовать" $56-57 за баррель, а рубль кратковременно уйдет выше 56 к доллару. Запасы нефти в США, судя по всему, продолжают снижаться, а это значительно увеличивает позитив на рынке. Тем не менее, для рубля радость не будет долгой, даже если цены на нефть будут сохраняться высокими. Ряд факторов, включая давление со стороны платежного баланса, снижение притока капитала в российские активы, снижение валютной ликвидности в финансовой системе РФ и планы ФРС по ставке, не дадут рублю расти. Поэтому в среднесрочной перспективе возобновится постепенное умеренное ослабление. Его темпы будут зависеть от состояния рынка, но до конца лета можно ожидать рубль в районе 60 за доллар", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.