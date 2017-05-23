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23 мая 2017 года 18:51
Накануне уплаты основных налоговых платежей ЦБ вернул в систему часть ликвидности - ИК "Велес Капитал"
"Накануне уплаты основных налоговых платежей ЦБ вернул в систему часть ликвидности. В преддверии крупных налоговых платежей Банк России сократил лимит на очередном депозитном аукционе — с 630 до 490 млрд руб. Объем предложенных банками средств традиционно превысил лимит регулятора, составив 687 млрд руб. В результате завтра с депозитов в систему вернется порядка 140 млрд руб., и к основным налоговым платежам банки подойдут с запасом рублевой ликвидности на уровне 2 трлн руб. (1,87 трлн руб. на утро вторника). Внушительный запас ликвидности и относительно небольшой объем проводимых платежей в текущем месяце позволяют надеяться, что ставки МБК будут оставаться не далеко от уровня ключевой ставки ЦБ. Продление соглашения ОПЕК+ оставляет рублю хорошие шансы на обновление максимумов с начала года, однако эйфория на рынке нефти может достаточно быстро смениться фиксацией прибыли. Российский рубль вслед за котировками нефти поздно вечером будет следить за прогнозными данными института API по запасам нефти в США. Однако на текущей неделе статистика по запасам энергоносителей, вероятно, будет не так заметна на общем фоне ожиданий соглашения между производителями нефти. Успешный исход встречи 25 мая по-прежнему сохраняет для рубля перспективы обновления максимумов с начала года, однако эйфория на рынке нефти может достаточно быстро смениться фиксацией прибыли", - комментирует ситуацию на валютной рынке аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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23 мая 2017 года 18:24
Обсуждение возможности импичмента президента США Дональда Трампа нанесло удар американской валюте, что привело к росту пары EUR/USD, отмечает главный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. Однако евро получает поддержку и в Европе. Тот факт, что темпы экономического роста еврозоны оказались... читать дальше
.23 мая 2017 года 17:24
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.23 мая 2017 года 15:34
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.23 мая 2017 года 12:39
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля во второй половине этой недели. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:25
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.23 мая 2017 года 11:05
В случае позитивного исхода переговоров ОПЕК цены на нефть марки Brent могут вернуться в диапазон 55-57 долл./баррель - Промсвязьбанк
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.23 мая 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась к 54,37 доллара/баррель, однако по итогам дня скорректировалась к уровню 100-дневной средней – 53,8. Со стороны стран ОПЕК поступают комментарии о согласии продлить соглашение по ограничению добычи еще на 9 месяцев. Сегодня ждем небольшого отката (поддержкой выступает... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:31
"Накануне котировки нефти Brent коснулись нового месячного пика на отметке 54,50, но не смогли отстоять позиции и отступили в район 54, показав по итогам дня сумбурную и неустойчивую динамику, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. -... читать дальше
.23 мая 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы в понедельник увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.23 мая 2017 года 09:13
"В ходе торговой сессии понедельника цены на нефть достигли максимального уровня за месяц, продолжая отыгрывать ожидания того, что соглашение ОПЕК и других экспортёров по сокращению объёма добычи будет продлено на 9 месяцев, до марта 2018 года. Заседание ОПЕК состоится в Вене уже в этот четверг.... читать дальше
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