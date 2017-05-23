Снятие санкций на турецкий импорт может вынудить ЦБ РФ снижать ключевую ставку более агрессивно - Альфа-банк

Подписание соглашения о снятии санкций на турецкий импорт может вынудить ЦБ РФ понижать ключевую ставку более агрессивно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Как говорится в обзоре банка, по прогнозам Н.Орловой, к концу 2017 года ключевая ставка составит 7,5% против текущих 9,25%.

"Мы опасаемся, что улучшение потребления не приводит к ускорению инфляции. Вполне возможно, что уже в мае она выйдет на ориентир ЦБ РФ в 4,0%. Хотя ускорение роста розничного кредитования может сдержать дальнейшее замедление роста цен, другие факторы могут играть против. Во-первых, недавнее решение России снять санкции на импорт товаров из Турции может вызвать сильное снижение цен в августе-сентябре, а, во-вторых, маловероятно, что рубль во втором полугодии ослабнет до того уровня, который ожидает правительство. ЦБ должен будет отреагировать на эти риски: мы считаем, что ставка составит 7,5% к концу текущего года и будет понижена на заседании ЦБ 16 июня на 25 базисных пунктов - до 9%. На последующих заседаниях мы ждем увеличения шага понижения ставки до 50 базисных пунктов", - говорится в обзоре.