Индекс ММВБ закроется в "плюсе" - ИК "ФИНАМ"

"Ко второй половине дня отечественные фондовые индексы прочно обосновались в "зеленой зоне": ММВБ прибавляет чуть менее 0,7%, превышая 1964 пункта, а РТС на фоне крепнущей нацвалюты растет почти на 1,3%, до 1097 пунктов. Внешний фон умеренно позитивен. По итогам основной сессии ожидается закрытие по ММВБ ростом в пределах 0,5-0,75%. На валютном рынке пара доллар/рубль может потерять до 1%", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.