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23 мая 2017 года 16:32
Динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют нерезиденты, что отодвигает фундаментальные факторы на второй план - ВТБ Капитал
"Как вновь продемонстрировали результаты аукционов Минфина, ОФЗ с фиксированным купоном остаются весьма чувствительными к спросу со стороны нерезидентов. Однако в целом интерес к российскому рынку со стороны зарубежных инвесторов достаточно высок, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что в отличие от других долговых рынков развивающихся стран рынок ОФЗ практически никак не отреагировал на распродажу в бразильских бумагах. Между тем Банк России опубликовал данные ММВБ об активности различных категорий инвесторов на рынке ОФЗ в апреле. Согласно нашим расчетам, в апреле нерезиденты купили ОФЗ на сумму около 55 млрд руб., в результате чего их доля за месяц должна была увеличиться на 0,3 пп, до 38,7%. Также, согласно данным IIF, в январе-апреле этого года приток средств на рынки развивающихся стран составил примерно 89 млрд долл. (против 38 млрд долл. за весь 2016 г.), что соответствует показателям 2015 г. Таким образом, динамику рынка ОФЗ по-прежнему определяют нерезиденты, что отодвигает фундаментальные факторы на второй план", - указывают аналитики ВТБ Капитал.
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23 мая 2017 года 18:24
Обсуждение возможности импичмента президента США Дональда Трампа нанесло удар американской валюте, что привело к росту пары EUR/USD, отмечает главный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. Однако евро получает поддержку и в Европе. Тот факт, что темпы экономического роста еврозоны оказались... читать дальше
.23 мая 2017 года 17:24
Вслед за медленным началом дня в понедельник цены на драгоценные металлы выросли благодаря ослаблению доллара США и закрылись с повышением на 0,4% – 1,7%, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Доллар США упал по отношению к евро до самых низких за последние девять... читать дальше
.23 мая 2017 года 15:34
"Сегодня рынки драгоценных металлов оказались под давлением продаж за исключением растущего в корреляции с американским фондовым рынком палладия. Доллар США продолжает слабеть. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.... читать дальше
.23 мая 2017 года 12:39
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля во второй половине этой недели. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:25
"Сегодня с утра нефть Brent снижается, отступив от отметки 54 в район 53,6 долл./барр. При этом UST-10 слегка опустилась в доходности до 2,23-2,24% годовых. Все скорее должно способствовать "боковому" движению котировок российских евробондов после роста котировок в предыдущие дни. Вместе с тем... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:05
В случае позитивного исхода переговоров ОПЕК цены на нефть марки Brent могут вернуться в диапазон 55-57 долл./баррель - Промсвязьбанк
По итогам вчерашнего дня большинство валют развивающихся стран продемонстрировало укрепление по отношению к доллару на 0,3-0,5%, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Пара доллар/рубль в первые минуты с открытия Московской биржи локально опускалась ниже отметки в 56.50 руб/долл.,... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась к 54,37 доллара/баррель, однако по итогам дня скорректировалась к уровню 100-дневной средней – 53,8. Со стороны стран ОПЕК поступают комментарии о согласии продлить соглашение по ограничению добычи еще на 9 месяцев. Сегодня ждем небольшого отката (поддержкой выступает... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:31
"Накануне котировки нефти Brent коснулись нового месячного пика на отметке 54,50, но не смогли отстоять позиции и отступили в район 54, показав по итогам дня сумбурную и неустойчивую динамику, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. -... читать дальше
.23 мая 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы в понедельник увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.23 мая 2017 года 09:13
"В ходе торговой сессии понедельника цены на нефть достигли максимального уровня за месяц, продолжая отыгрывать ожидания того, что соглашение ОПЕК и других экспортёров по сокращению объёма добычи будет продлено на 9 месяцев, до марта 2018 года. Заседание ОПЕК состоится в Вене уже в этот четверг.... читать дальше
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