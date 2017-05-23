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23 мая 2017 года 16:21
Рубль сохраняет потенциал дальнейшего укрепления - "Открытие Брокер"
Предстоящее заседание ОПЕК+, на котором ожидается продление заморозки добычи нефти, оказывает поддержку мировым сырьевым валютам, в том числе и рублю. При этом российские власти не торопятся ослаблять национальную валюту, считая текущий курсовой баланс вполне удовлетворительным. "25 мая с высокой вероятностью увидим продление сделки ОПЕК с крупнейшими странами – независимыми производителями, - прогнозирует начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. - В связи с этим ожидаем роста цен на нефть к концу года до уровней чуть выше 60 долларов за баррель. Курс рубля при этом может находиться в диапазоне 52-58 в зависимости от восприятия глобальными инвесторами риска и возможных интервенций ЦБ против чрезмерного укрепления рубля. При этом с начала текущего года зависимость рубля от нефти снизилась, так как увеличился вес трансграничных финансовых перетоков". Рубль укрепляется с начала 2016 года почти без остановок. Последний финансовый кризис в России был в декабре 2014 года, в экономике “дно” прошли весной-летом 2015 года. В этой связи тренд на долгосрочное укрепление рубля может продолжаться, хотя летом может быть коррекция. Среднесрочные риски для российской валюты и валют развивающихся стран возможны в начале-середине июня, полагает К. Бушуев. Нормальной коррекцией по паре USD/RUB могли бы быть уровни 62-63. В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель может быть падение до 67-68 и выше. При сохранении сделки ОПЕК рубль возможен в диапазоне 52-58 к концу года. "В течение нескольких лет смотрим на укрепление рубля. При текущих ценах на нефть оптимальный курс для правительства (Минфина и МЭР) составляет 62-63. В целом текущие уровни мало тревожат власти, но уже могут напрягать некоторых внутренних производителей ростом издержек и усилением внешней конкуренции. Для высокотехнологичных производств и компаний, использующих импортные комплектующие и ориентирующихся на внутренний спрос, курс становится привлекательным. Перспективными в ближайшие годы будут проинфляционные активы и валюты – например, австралийский доллар. Россиянам не рекомендуется увлекаться покупкой иностранной валюты", - отмечает специалист "Открытие Брокер".
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23 мая 2017 года 18:24
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.23 мая 2017 года 17:24
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.23 мая 2017 года 15:34
"Сегодня рынки драгоценных металлов оказались под давлением продаж за исключением растущего в корреляции с американским фондовым рынком палладия. Доллар США продолжает слабеть. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.... читать дальше
.23 мая 2017 года 12:39
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.23 мая 2017 года 11:25
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.23 мая 2017 года 11:05
В случае позитивного исхода переговоров ОПЕК цены на нефть марки Brent могут вернуться в диапазон 55-57 долл./баррель - Промсвязьбанк
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.23 мая 2017 года 10:42
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.23 мая 2017 года 10:31
"Накануне котировки нефти Brent коснулись нового месячного пика на отметке 54,50, но не смогли отстоять позиции и отступили в район 54, показав по итогам дня сумбурную и неустойчивую динамику, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. -... читать дальше
.23 мая 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы в понедельник увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.23 мая 2017 года 09:13
"В ходе торговой сессии понедельника цены на нефть достигли максимального уровня за месяц, продолжая отыгрывать ожидания того, что соглашение ОПЕК и других экспортёров по сокращению объёма добычи будет продлено на 9 месяцев, до марта 2018 года. Заседание ОПЕК состоится в Вене уже в этот четверг.... читать дальше
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