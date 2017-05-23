Российский рынок акций отыграет часть потерь, снимая краткосрочную перепроданность индексов - "Открытие Брокер"

"К 15:16 мск индекс ММВБ рос на 0,68%, до 1963,79 п., РТС прибавлял 1,08%, до 1095,32 п. Российский рынок пытался расти на улучшении прогнозов Moody’s и Всемирного банка. Однако активность оставалась весьма низкая, что говорит о потере интереса к акциям перед застойным летним сезоном. Агентство Moody’s повысило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году до 1,5% с прежней оценки 1,0%. В 2018 году также ожидается рост на уровне 1,5%. Всемирный банк ожидает, что в 2017 году рост экономики РФ составит 1,3%, а в 2018-2019 годах ускорится до 1,4%. Локомотивом роста экономики станет внутреннее потребление, которое восстановится на фоне замедления инфляции и стабилизации её в районе 4%. Уровень бедности в стране снизится до 13% в 2017 году, а затем до 11,6% в 2019 году. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3%, что обещает достаточно позитивный торговый день в США. Российский рынок отыграет часть потерь, снимая краткосрочную перепроданность индексов", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.