Поддержкой торгам на российских биржах выступает приближение крупных налоговых платежей - ИК Еврофинансы

"Уже после закрытия наших бирж будет опубликована предварительная информация о запасах нефти в США. Из наиболее значимой статистики ждем по США продажи нового жилья (15:30 мск) и индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей ("Красная книга", 15:55 мск). Поддержкой торгам на российских биржах выступает приближение крупных налоговых платежей", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.