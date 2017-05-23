Отток из акций HGM в случае снижения их веса в индексе MVGDXJ в рамках июньского пересмотра может составить $27 млн - "ВТБ Капитал"

Вес акций Highland Gold Mining (HGM) в MVIS Global Junior Gold Miners index (MVGDXJ) может быть понижен в рамках июньского пересмотра до 0,40%, что приведет к оттоку капитала из этих бумаг со стороны пассивных инвесторов на уровне $27 млн, считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Как сообщается в обзоре инвестбанка, MVIS Indices объявит итоги ребалансировки индекса MVGDXJ 9 июня, а в силу они вступят после 16 июня.

MVIS Global Junior Gold Miners index является бенчмарком для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF.