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Главная / Аналитикам / Аналитика / Отток из акций HGM в случае снижения их веса в индексе MVGDXJ в рамках июньского пересмотра может составить $27 млн - "ВТБ Капитал"
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23 мая 2017 года 14:50
Отток из акций HGM в случае снижения их веса в индексе MVGDXJ в рамках июньского пересмотра может составить $27 млн - "ВТБ Капитал"
Вес акций Highland Gold Mining (HGM) в MVIS Global Junior Gold Miners index (MVGDXJ) может быть понижен в рамках июньского пересмотра до 0,40%, что приведет к оттоку капитала из этих бумаг со стороны пассивных инвесторов на уровне $27 млн, считает стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как сообщается в обзоре инвестбанка, MVIS Indices объявит итоги ребалансировки индекса MVGDXJ 9 июня, а в силу они вступят после 16 июня. MVIS Global Junior Gold Miners index является бенчмарком для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF.
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23 мая 2017 года 18:24
Обсуждение возможности импичмента президента США Дональда Трампа нанесло удар американской валюте, что привело к росту пары EUR/USD, отмечает главный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. Однако евро получает поддержку и в Европе. Тот факт, что темпы экономического роста еврозоны оказались... читать дальше
.23 мая 2017 года 17:24
Вслед за медленным началом дня в понедельник цены на драгоценные металлы выросли благодаря ослаблению доллара США и закрылись с повышением на 0,4% – 1,7%, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Доллар США упал по отношению к евро до самых низких за последние девять... читать дальше
.23 мая 2017 года 15:34
"Сегодня рынки драгоценных металлов оказались под давлением продаж за исключением растущего в корреляции с американским фондовым рынком палладия. Доллар США продолжает слабеть. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.... читать дальше
.23 мая 2017 года 12:39
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля во второй половине этой недели. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:25
"Сегодня с утра нефть Brent снижается, отступив от отметки 54 в район 53,6 долл./барр. При этом UST-10 слегка опустилась в доходности до 2,23-2,24% годовых. Все скорее должно способствовать "боковому" движению котировок российских евробондов после роста котировок в предыдущие дни. Вместе с тем... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:05
В случае позитивного исхода переговоров ОПЕК цены на нефть марки Brent могут вернуться в диапазон 55-57 долл./баррель - Промсвязьбанк
По итогам вчерашнего дня большинство валют развивающихся стран продемонстрировало укрепление по отношению к доллару на 0,3-0,5%, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Пара доллар/рубль в первые минуты с открытия Московской биржи локально опускалась ниже отметки в 56.50 руб/долл.,... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась к 54,37 доллара/баррель, однако по итогам дня скорректировалась к уровню 100-дневной средней – 53,8. Со стороны стран ОПЕК поступают комментарии о согласии продлить соглашение по ограничению добычи еще на 9 месяцев. Сегодня ждем небольшого отката (поддержкой выступает... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:31
"Накануне котировки нефти Brent коснулись нового месячного пика на отметке 54,50, но не смогли отстоять позиции и отступили в район 54, показав по итогам дня сумбурную и неустойчивую динамику, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. -... читать дальше
.23 мая 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы в понедельник увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.23 мая 2017 года 09:13
"В ходе торговой сессии понедельника цены на нефть достигли максимального уровня за месяц, продолжая отыгрывать ожидания того, что соглашение ОПЕК и других экспортёров по сокращению объёма добычи будет продлено на 9 месяцев, до марта 2018 года. Заседание ОПЕК состоится в Вене уже в этот четверг.... читать дальше
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