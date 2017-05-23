Российская валюта постепенно теряет поддержку - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар на Московской бирже сегодня начал торги в районе 56,65 руб./долл., что примерно соответствует уровню вчерашнего закрытия, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Между тем, российская валюта постепенно теряет поддержку: рост нефтяных цен прекратился. Подкрепить рубль способны только выплаты по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль, пик которых приходится на конец мая. В понедельник котировки Brent протестировали 54,50 долл./барр., однако не смогли удержать позиции, откатившись к отметке 53,40. В ходе азиатской торговой сессии «черное золото» подешевело из-за фиксирования прибыли. Начинает сказываться и нервозность участников рынка накануне саммита ОПЕК+ в Вене. Уверенные покупки возможны, только если итоговое решение будет предусматривать 9-месячное продление сделки или более масштабное ограничение добычи. Рынки также находятся под влиянием трагических событий в Великобритании: накануне на концертной площадке в Манчестере произошел взрыв, унесший десятки жизней. По предварительным данным, инцидент произошел по вине террористов. Следят игроки и за новостями из-за океана: в ближайшее время будет опубликована порция американской статистики (Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а также данные по продажам нового жилья). Прозвучали первые заявления по проекту американского бюджета: директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни сообщил журналистам, что программы безвозмездной военной помощи ряду иностранных государств планируется заменить на кредиты".