Рубль сохраняет относительную стабильность в основных торгуемых парах - "Нордеа Банк"

"Пока прежевременно говорить об этом однозначно, однако похоже, что рынки начинают привыкать к политическим баттлам в США, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне эмоции вновь попыталась разогреть публикация Washinton Post, в отношении действий президента Трампа. На этом фоне рынки, едва оправившиеся от потерь прошлой недели, вновь склоняются к неприятию риска, индекс доллара (DXY Index) на минимумах с октября прошлого года. В то же время новостной фон остается таковым не вызывая заметного изменения настроений внутри США – фондовые индексы в районе годовых максимумов, доходности UST10 относительно стабильны, опережающие индикаторы растут, а в ожиданиях по июньскому решению ФРС 100%-е единство. Т.о. вряд ли сейчас можно всерьез говорить об истощении оптимизма на рынках. Евро накануне достигал до 6-мес максимумов после того как г-жа Мергель прокомментировала основные предпосылки высокого профицита торгового баланса ФРГ. «Евро слишком слаб, что связано с политикой ЕЦБ, поэтому немецкие товары являются относительно дешевыми», низкие цены на нефть дополнительно снижают стоимость германского импорта, отметила канцлер. Сегодня в фокусе данные PMI (индексы деловой активности), а также выступление представителей ЕЦБ и ФРС. EUR/USD – 1.114-1.126. Рубль сохраняет относительную стабильность в основных торгуемых парах несмотря на сдержанное снижение нефтяных цен. Для российской валюты более заметной поддержкой в ближайшие пару сессий должны выступить продажи валютной выручки в преддверии пика налоговых платежей. Краткосрочно USD/RUB - 56.4-57.0".