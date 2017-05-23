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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"
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23 мая 2017 года 12:39

Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля во второй половине этой недели. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На этом фоне ОПЕК+ очень важно не разочаровать рынок. Как и ранее, мы считаем, что стоимость барреля Brent на уровне $50-55/баррель в 2017 году является приемлемым для абсолютного большинства участников. Мы не исключаем возможности роста нефти выше $55/баррель, что приведет к локальному укреплению рубля и тестированию годовых минимумов, но в базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 руб./доллар в летние месяцы. Локальную поддержку курсу может оказать уплата НДС, НДПИ и акцизов в этот четверг", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".

Опубликовано: /Банк "Санкт-Петербург"/
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