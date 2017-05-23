Мы сохраняем наш прогноз на дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"

"С учетом различия в динамике внешнего фона можно предположить, что российский фондовый рынок продолжит снижение и завтра, - прогнозирует аналитик ЕФГ "Управление Активами" Герман Махнев. - Мы сохраняем наш прогноз на дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов. Сегодня внимание инвесторов приковано к рекомендациям cоветов директоров "Акрона", "МегаФона" и "РусГидро" по дивидендным выплатам, а также публикации операционных результатов МТС. Мы сохраняем положительный взгляд на МТС в преддверии публикации, однако также стоит присмотреться к акциям сектора электроэнергетики, которые в данный момент торгуются на привлекательных уровнях для входа. Прежде всего, это «ФСК», «Мосэнерго» и «Россети». Несмотря на недавнюю коррекцию, акции данного сектора, по нашим ожиданиям, сохраняют значительный потенциал роста".