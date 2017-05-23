.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Оптимизм европейских компаний относительно перспектив экономики РФ значительно вырос в 2017г - опрос
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 мая 2017 года 11:45
Оптимизм европейских компаний относительно перспектив экономики РФ значительно вырос в 2017г - опрос
Оптимизм европейских компаний относительно перспектив российской экономики РФ в краткосрочной и среднесрочной перспективе значительно вырос в 2017 году по сравнению с прошлым годом, свидетельствую данные исследования "Стратегии и перспективы европейских компаний в России", проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) совместно с Международным институтом маркетинговых и социальных исследований GfK Rus. Комплексный индекс "AEБ-ГфК" бизнес-настроений европейских инвесторов в России по итогам последнего опроса среди европейских компаний, членов АЕБ, работающих в России, вырос на 21 пункт - до 141 пункта из 200 возможных. Индекс "AEБ-ГфК" находится в области положительных ожиданий и приблизился к показателю 2013 года - 144 пункта. Самое низкое значение индекса "AEБ-ГфК" было зафиксирован в 2015 году - 106 пунктов. Одна треть респондентов (32%) сообщили, что экономическая ситуация на российском рынке в первом квартале 2017 года складывалась лучше, чем они ожидали. При этом высокий потенциал рынка в 2017 году отметили 73% опрошенных, в 2016 году такого мнения придерживались 60%. Почти вдвое увеличилась доля компаний, которые планируют наращивать инвестиции в России: 42% в 2017 году против 23% в 2016 году. Как показал опрос, 54% представителей компаний отметили рост оборота в 2016 году по сравнению с 2015 годом. "Этот показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом", - подчеркивается в исследовании. Между тем доля компаний, которые охарактеризовали свои итоги в первом квартале 2017 года как "хуже, чем ожидалось" выросла до 25% с 21% в 2016 году. По данным отчета, основными факторами, негативно влияющими на деятельность европейских компаний в России, являются санкции в отношении России и ее ответные меры, а также цены на нефть. Финансовые условия деятельности компаний-членов АЕБ в 2017 году являются вполне приемлемыми. Хотя основными проблемами по-прежнему являются высокие процентные ставки и ограничения по предоставлению кредитов банками. Кроме того, существенным препятствием для деятельности европейских компаний в России остаются нормативные барьеры. К другим негативным факторам для деятельности компаний в России респонденты отнесли бюрократию и коррупцию. "Европейские компании отмечают восстановление российской экономики в этом году, поэтому оптимистичнее оценивают перспективы своих компаний. Также компании адаптировались к новым условиям работы на рынке", - отмечает генеральный директор АЕБ Франк Шауфф. "Впервые с начала кризиса европейские компании в России действительно позитивно оценивают перспективы российского рынка", - подчеркивает генеральный директор GfK Rus Александр Демидов.
.
23 мая 2017 года 18:24
Обсуждение возможности импичмента президента США Дональда Трампа нанесло удар американской валюте, что привело к росту пары EUR/USD, отмечает главный стратег по валюте Julius Baer Дэвид Коль. Однако евро получает поддержку и в Европе. Тот факт, что темпы экономического роста еврозоны оказались... читать дальше
.23 мая 2017 года 17:24
Вслед за медленным началом дня в понедельник цены на драгоценные металлы выросли благодаря ослаблению доллара США и закрылись с повышением на 0,4% – 1,7%, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Доллар США упал по отношению к евро до самых низких за последние девять... читать дальше
.23 мая 2017 года 15:34
"Сегодня рынки драгоценных металлов оказались под давлением продаж за исключением растущего в корреляции с американским фондовым рынком палладия. Доллар США продолжает слабеть. Запасы в серебряных ETF-фондах вновь показали прирост, запасы в остальных ETF-фондах драгоценных металлов не изменились.... читать дальше
.23 мая 2017 года 12:39
"Итоги саммита ОПЕК будут определяющими для нефти и курса рубля во второй половине этой недели. В рыночные котировки уже заложено продление соглашения нефтедобывающими странами как минимум до марта 2018 года. Но многое будет зависеть от деталей (список участников и фактический объем добычи). На... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:25
"Сегодня с утра нефть Brent снижается, отступив от отметки 54 в район 53,6 долл./барр. При этом UST-10 слегка опустилась в доходности до 2,23-2,24% годовых. Все скорее должно способствовать "боковому" движению котировок российских евробондов после роста котировок в предыдущие дни. Вместе с тем... читать дальше
.23 мая 2017 года 11:05
В случае позитивного исхода переговоров ОПЕК цены на нефть марки Brent могут вернуться в диапазон 55-57 долл./баррель - Промсвязьбанк
По итогам вчерашнего дня большинство валют развивающихся стран продемонстрировало укрепление по отношению к доллару на 0,3-0,5%, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Пара доллар/рубль в первые минуты с открытия Московской биржи локально опускалась ниже отметки в 56.50 руб/долл.,... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:42
"Нефть вчера поднималась к 54,37 доллара/баррель, однако по итогам дня скорректировалась к уровню 100-дневной средней – 53,8. Со стороны стран ОПЕК поступают комментарии о согласии продлить соглашение по ограничению добычи еще на 9 месяцев. Сегодня ждем небольшого отката (поддержкой выступает... читать дальше
.23 мая 2017 года 10:31
"Накануне котировки нефти Brent коснулись нового месячного пика на отметке 54,50, но не смогли отстоять позиции и отступили в район 54, показав по итогам дня сумбурную и неустойчивую динамику, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. -... читать дальше
.23 мая 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы в понедельник увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник. читать дальше
.23 мая 2017 года 09:13
"В ходе торговой сессии понедельника цены на нефть достигли максимального уровня за месяц, продолжая отыгрывать ожидания того, что соглашение ОПЕК и других экспортёров по сокращению объёма добычи будет продлено на 9 месяцев, до марта 2018 года. Заседание ОПЕК состоится в Вене уже в этот четверг.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.