Оптимизм европейских компаний относительно перспектив экономики РФ значительно вырос в 2017г - опрос

Оптимизм европейских компаний относительно перспектив российской экономики РФ в краткосрочной и среднесрочной перспективе значительно вырос в 2017 году по сравнению с прошлым годом, свидетельствую данные исследования "Стратегии и перспективы европейских компаний в России", проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) совместно с Международным институтом маркетинговых и социальных исследований GfK Rus.

Комплексный индекс "AEБ-ГфК" бизнес-настроений европейских инвесторов в России по итогам последнего опроса среди европейских компаний, членов АЕБ, работающих в России, вырос на 21 пункт - до 141 пункта из 200 возможных. Индекс "AEБ-ГфК" находится в области положительных ожиданий и приблизился к показателю 2013 года - 144 пункта. Самое низкое значение индекса "AEБ-ГфК" было зафиксирован в 2015 году - 106 пунктов.

Одна треть респондентов (32%) сообщили, что экономическая ситуация на российском рынке в первом квартале 2017 года складывалась лучше, чем они ожидали. При этом высокий потенциал рынка в 2017 году отметили 73% опрошенных, в 2016 году такого мнения придерживались 60%. Почти вдвое увеличилась доля компаний, которые планируют наращивать инвестиции в России: 42% в 2017 году против 23% в 2016 году.

Как показал опрос, 54% представителей компаний отметили рост оборота в 2016 году по сравнению с 2015 годом. "Этот показатель значительно вырос по сравнению с прошлым годом", - подчеркивается в исследовании.

Между тем доля компаний, которые охарактеризовали свои итоги в первом квартале 2017 года как "хуже, чем ожидалось" выросла до 25% с 21% в 2016 году.

По данным отчета, основными факторами, негативно влияющими на деятельность европейских компаний в России, являются санкции в отношении России и ее ответные меры, а также цены на нефть.

Финансовые условия деятельности компаний-членов АЕБ в 2017 году являются вполне приемлемыми. Хотя основными проблемами по-прежнему являются высокие процентные ставки и ограничения по предоставлению кредитов банками.

Кроме того, существенным препятствием для деятельности европейских компаний в России остаются нормативные барьеры. К другим негативным факторам для деятельности компаний в России респонденты отнесли бюрократию и коррупцию.

"Европейские компании отмечают восстановление российской экономики в этом году, поэтому оптимистичнее оценивают перспективы своих компаний. Также компании адаптировались к новым условиям работы на рынке", - отмечает генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.

"Впервые с начала кризиса европейские компании в России действительно позитивно оценивают перспективы российского рынка", - подчеркивает генеральный директор GfK Rus Александр Демидов.