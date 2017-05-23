К концу лета рубль стабилизируется в районе 61-63 руб. за доллар - РосЕвроБанк

"Рубль начал торги во вторник с небольшого ослабления на фоне снижения цен на нефть, - комментирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. - Тем не менее, российская валюта сейчас торгуется в районе 56,6 за доллар при стоимости нефти в $53,5 за баррель Brent. Нежелание Ирана участвовать в продлении соглашения вызывает опасения у инвесторов, но реакция все равно достаточно сдержанная. Кроме того, до 25 мая стороны еще могут договориться между собой. Для рубля же позитив будет в любом случае ограничен. Позитив после продления соглашения продлится не очень долго, так как пока запасы все еще высоки, и это будет оказывать давление на стоимость нефти. А ухудшение состояния платежного и торгового баланса, что традиционно для летнего сезона, дополнительно снизит курс рубля. Если сюда еще добавить уменьшение притока спекулятивного капитала, рост ставок против рубля и действия ЦБ по стимулированию спроса на валюту со стороны банков, то шансов на рост у российской валюты нет. Уже к концу лета рубль стабильно будет ниже 59-60 за доллар, а стабилизироваться он должен в районе 61-63 руб. Падение до 70 руб. к доллару возможно в случае падения цен на нефть, но оно будет кратковременным".