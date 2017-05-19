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19 мая 2017 года 18:37
UBS поднял оценку ADS Qiwi на 23%, оставив рейтинг "держать"
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $17,1 до $21,1 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $18,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,57 за штуку.
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19 мая 2017 года 19:01
Если решение ОПЕК+ преподнесет сюрприз рынку в виде увеличения объемов сокращения, нефть может показать рост выше уровней $55 - Бинбанк
"К концу «подготовительной» недели перед итоговым заседанием ОПЕК нефтяные котировки вырастают до уровней $53,3. Как и ожидалось, новостной фон на неделе был весьма позитивным – страны-участники пакта сокращения нефтедобычи весьма смело высказывались об эффективности продления сделки. Более того,... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:44
.19 мая 2017 года 12:43
"Градус" эмоций, связанный с серией политических скандалов в США, снижается. Рынки делают попытку стабилизироваться, однако вопрос политической жизнеспособности Трампа и его команды, скорее всего, останется горячей темой в ближайшей перспективе. Фондовый рынок США и USD частично восстановили... читать дальше
.19 мая 2017 года 12:23
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.19 мая 2017 года 11:10
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.19 мая 2017 года 09:43
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.18 мая 2017 года 19:09
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"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
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"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
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