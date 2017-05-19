UBS поднял оценку ADS Qiwi на 23%, оставив рейтинг "держать"

Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $17,1 до $21,1 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $18,33 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,57 за штуку.