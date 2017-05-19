НОВАТЭК может уступить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 Татнефти или Магниту - "ВТБ Капитал"

Индексный провайдер MSCI может заменить в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) на "Магнит" (MOEX: MGNT) или "Татнефть" (MOEX: TATN) по итогам майской ребалансировки, итоги которой будут объявлены в ночь с 25 на 26 мая по московскому времени, говорится в обзоре стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.