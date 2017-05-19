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19 мая 2017 года 15:11
До конца торговой сессии пятницы ждем стабилизации российских индексов на текущих уровнях - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 19 мая, большинство европейских индексов акций растут, восстанавливаясь после вчерашней распродажи, - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - На ожиданиях продления действия квот, ограничивающих добычу, цены на нефть достигли отметки $53 за баррель марки Brent, обновив максимумы последнего месяца. Несмотря на внешний позитивный фон, основные российские индексы акций двигаются разнонаправленно. Так, по итогам первой половины торговой сессии индекс ММВБ снизился вслед за акциями госкомпаний на 0,13% до 1965 пунктов. Дело в том, что на рынке усилились опасений снижения дивидендных выплат по итогам прошлого года, поводом для чего послужило решение совета директоров Газпрома сохранить дивидендные выплаты на прежнем уровне. В свою очередь, индекс РТС вырос на 0,8% до 1085 пунктов вслед за рублем, курс которого сегодня поднялся на 48 копеек до 57,11 руб./долл. До конца торговой сессии пятницы мы ожидаем стабилизации российских индексов на текущих уровнях. Драйверы роста в виде удорожания цен на нефть ослабевают, поскольку текущие ценовые уровни уже частично учитывают продление действия квот со стороны ОПЕК".
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