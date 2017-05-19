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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий - БКС Глобал Маркетс
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19 мая 2017 года 13:14
Рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий - БКС Глобал Маркетс
"На фоне усиления оптимизма относительно перспектив пролонгации 25 мая сделки по сокращению добычи членами ОПЕК и странами, не всходящими в картель, а также благодаря благоприятным фундаментальным факторам рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий. Мы считаем, что недавняя динамика на рынке ОФЗ (включая вчерашний день) подтверждает, что госбумаги остаются одними из наиболее привлекательных инструментов на развивающихся рынках. Популярности ОФЗ может способствовать также новый коррупционный скандал в Бразилии вокруг президента Темера, в результате чего бразильский реал упал на 7,5% по отношению к доллару, а доходность 10-летних бондов подскочила на 170 б.п. в течение всего одной торговой сессии. Кабмин вчера утвердил поправки в федеральный бюджет на 2017 год. Уточнения, подготовленные Минфином, предполагают снижение дефицита бюджета до 2,1% ВВП (3,2% в текущей редакции) из-за роста цен на нефть и более оптимистичного прогноза относительно роста ВВП. Расходование средств из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, согласно поправкам, сократится на 96 млрд рублей - до 1,7 трлн рублей. Планы заимствований на внутреннем рынке остались на прежнем уровне – 1,05 трлн рублей. Поскольку планы заимствований остались прежними, мы считаем новость нейтральной для рынка ОФЗ. Небольшой позитив, возможно, будет вызван сокращением прогноза по расходованию средств российских суверенных фондов, что указывает на то, что Минфин, вероятнее всего, будет меньше заинтересован в значительном увеличении предложения ОФЗ в будущем", - полагают специалисты БКС Глобал Маркетс.
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19 мая 2017 года 19:01
Если решение ОПЕК+ преподнесет сюрприз рынку в виде увеличения объемов сокращения, нефть может показать рост выше уровней $55 - Бинбанк
"К концу «подготовительной» недели перед итоговым заседанием ОПЕК нефтяные котировки вырастают до уровней $53,3. Как и ожидалось, новостной фон на неделе был весьма позитивным – страны-участники пакта сокращения нефтедобычи весьма смело высказывались об эффективности продления сделки. Более того,... читать дальше
.19 мая 2017 года 13:44
.19 мая 2017 года 12:43
"Градус" эмоций, связанный с серией политических скандалов в США, снижается. Рынки делают попытку стабилизироваться, однако вопрос политической жизнеспособности Трампа и его команды, скорее всего, останется горячей темой в ближайшей перспективе. Фондовый рынок США и USD частично восстановили... читать дальше
.19 мая 2017 года 12:23
"Цена нефти Brent на утро - $52,91. Очередная фаза роста цен на нефть была вызвана информацией о растущей поддержке идеи продления соглашения стран ОПЕК+. Также свое позитивное влияние оказало заявление С. Аравии о том, что страна готова стать координатором исполнения продления соглашения. Ожидаем... читать дальше
.19 мая 2017 года 11:10
"Сегодня с утра доходности UST-10 удерживаются в районе 2,23-2,24% годовых, нефть Brent приближается к отметке в 53 доллара за баррель. Все это должно оказывать поддержку российским евробондам, которые могут постепенно восстанавливаться в цене. Впрочем, игроки рынка будут в ожидании новостей из... читать дальше
.19 мая 2017 года 09:43
Фондовые индексы США выросли в четверг. Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.18 мая 2017 года 19:09
Настроения на финансовых рынках в среду оказались под ударом из-за растущих опасений по поводу предполагаемого вмешательства президента США Дональда Трампа в дела ФБР, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Бегство в защитные активы подтолкнуло доходность по... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:20
"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:36
"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
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