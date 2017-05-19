Рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий - БКС Глобал Маркетс

"На фоне усиления оптимизма относительно перспектив пролонгации 25 мая сделки по сокращению добычи членами ОПЕК и странами, не всходящими в картель, а также благодаря благоприятным фундаментальным факторам рынок ОФЗ, скорее всего, окажется "в плюсе" в течение ближайших нескольких сессий. Мы считаем, что недавняя динамика на рынке ОФЗ (включая вчерашний день) подтверждает, что госбумаги остаются одними из наиболее привлекательных инструментов на развивающихся рынках. Популярности

ОФЗ может способствовать также новый коррупционный скандал в Бразилии вокруг президента Темера, в результате чего бразильский реал упал на 7,5% по отношению к доллару, а доходность 10-летних бондов подскочила на 170 б.п. в течение всего одной торговой сессии. Кабмин вчера утвердил поправки в федеральный бюджет на 2017 год. Уточнения, подготовленные Минфином, предполагают снижение дефицита бюджета до 2,1% ВВП (3,2% в текущей редакции) из-за роста цен на нефть и более оптимистичного прогноза относительно роста ВВП. Расходование средств из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, согласно поправкам, сократится на 96 млрд рублей - до 1,7 трлн рублей. Планы заимствований на внутреннем рынке остались на прежнем уровне – 1,05 трлн рублей. Поскольку планы заимствований остались прежними, мы считаем новость нейтральной для рынка ОФЗ. Небольшой позитив, возможно, будет вызван сокращением прогноза по расходованию средств российских суверенных фондов, что указывает на то, что Минфин, вероятнее всего, будет меньше заинтересован в значительном увеличении предложения ОФЗ в будущем", - полагают специалисты БКС Глобал Маркетс.