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19 мая 2017 года 14:35
Российскому валютному рынку сейчас помогает рост цен на нефть и приближающаяся налоговая неделя - "Аналитика Онлайн"
Российский рубль вновь воспрянул духом благодаря росту цен на нефть, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Российский фондовый рынок находится под давлением. Сирия может в очередной раз стать очагом нарастания геополитической напряженности. В пятницу утром торги на московской бирже открылись ростом курса рубля к доллару и евро. Рост происходит благодаря подъему нефтяных цен. При этом, российскому фондовому рынку рост нефтяных фьючерсов не помогает. Одним из лидеров падения российского рынка вчера стал Газпром, который добился выплаты пониженных дивидендов. «Национальное достояние» выплатит всего 20% от чистой прибыли за прошлый год. Напомним, что раньше правительство настаивало на том, что госкорпорации должны платить 50%. Газпром оказался даже в более выгодной ситуации, чем Роснефть, потому что Роснефть должна будет заплатить 35% от чистой прибыли. На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 57 рублей 10 копеек, евро торгуется на отметке 63,60, индекс ММВБ держится в районе 1960 пунктов, а котировки нефти Brent приближаются к 53 долларам за баррель. "Российскому валютному рынку сейчас помогает рост цен на нефть, а также приближающаяся налоговая неделя, - указывает Г. Задоя. - Фактором риска для российской валюты выступает, в очередной раз, Сирия. Так стало известно, что коалиция США нанесла новый авиаудар в пятницу утром. Но, видимо, Пентагон не боится угроз России ответить на любую агрессию в арабской республике. Что же касается наших рекомендаций по доллар/рублю, то мы по-прежнему считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Целями для роста могут стать отметки 62-63 рубля".
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