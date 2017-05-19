Динамика рынка акций в целом негативная - ИК "Фридом Финанс"

"Динамика торгов 19 мая на отечественном рынке разнонаправленная. Большинство бумаг открылись в "зеленой зоне", но вскоре многие акции "первого эшелона" без видимой причины вышли на отрицательную территорию. Это может быть связано с нежеланием игроков оставлять "длинные" позиции на выходные, поскольку общая картина негативная. Динамика рынка в целом, на мой взгляд, будет слабо негативная. "Лучше рынка" могут оказаться акции ГМК "Норникель", "Мосбиржи", "Роснефти". Однако резкое снижение котировок "Газпрома" способно утянуть за собой и другие ликвидные бумаги. Также коррекция, по всей видимости, продолжится в акциях энергетиков и угольных компаний", - полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.