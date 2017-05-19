Краткосрочно USD/RUB – 56,8-57,8 - "Нордеа Банк"

"Рубль наряду с прочими EM валютами получил "передышку" после того, как давление на рисковые активы снизилось. При этом дополнительный импульс для укрепления российская валюта получила после того, как нефтяные цены направились вверх. Накануне саудовская сторона выразила готовность выступить координатором по сделке ОПЕК+ и, что более важно, компенсировать за свой счет возможные нарушения по сокращению других участников. Краткосрочно USD/RUB – 56,8-57,8", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.