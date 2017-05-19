EUR/USD краткосрочно будет в диапазоне 1,109-1,118 - "Нордеа Банк"

"Градус" эмоций, связанный с серией политических скандалов в США, снижается. Рынки делают попытку стабилизироваться, однако вопрос политической жизнеспособности Трампа и его команды, скорее всего, останется горячей темой в ближайшей перспективе. Фондовый рынок США и USD частично восстановили утраченные позиции, US Treasures стабилизировались после вчерашних достаточно сильных американских макроданных. Заявки на пособие по безработице приблизились к 3-месячным минимумам, что подкрепляет уверенность в восстановлении рынка труда. Индекс опережающих индикаторов также указывает на более устойчивое восстановление экономики. Вместе с тем тема реформ в США остается под угрозой, что, очевидно, продолжит довлеть над долларом. Однако все это не отменяет июньского повышения ставки ФРС. EUR/USD краткосрочно будет в диапазоне 1,109-1,118", - указывает специалист "Нордеа Банка" Денис Давыдов.