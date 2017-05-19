Ожидаем текущие цены нефти на уровне около $53 - "Нордеа Банк"

"Цена нефти Brent на утро - $52,91. Очередная фаза роста цен на нефть была вызвана информацией о растущей поддержке идеи продления соглашения стран ОПЕК+. Также свое позитивное влияние оказало заявление С. Аравии о том, что страна готова стать координатором исполнения продления соглашения. Ожидаем текущие цены нефти на уровне около $53", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.