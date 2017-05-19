Сегодня у рынка ОФЗ есть неплохие шансы на продолжение отскока - Промсвязьбанк

"С утра цены на нефть держатся вблизи 53 долларов за баррель, что позволяет рассчитывать на продолжение отскока котировок ОФЗ, поскольку дальнейшего обострения ситуации с обвинениями в адрес Д. Трампа пока не произошло. В то же время политическая неопределенность из-за нового авиаудара ВВС США в Сирии остается высокой, поэтому на снижение доходностей более чем на 2-4 б.п., на наш взгляд, сегодня рассчитывать не стоит", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.