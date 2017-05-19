Распродажа в Бразилии напоминает о рисках развивающихся рынков акций - ВТБ 24

"Динамика фондовых индексов США и Бразилии наглядно показала насколько по-разному инвесторы реагируют на риск политического кризиса. Падение фондовых индексов в США в среду было рекордным за последние полгода но не превысило 2%, причём половина потерь была отыграна в ходе следующей торговой сессии. Бразильский фондовый индекс Bovespa вчера обвалился практически на 9%. Причина распродажи – риск импичмента нового президента страны. Но пострадали не только спекулянты на фондовом рынке, на 7,5% обвалился курс бразильского реала к доллару США. Спекулятивный капитал "хлынул" из страны. Бразильская история выступает напоминанием инвесторам относительно рисков инвестиций в emerging markets. Произошедшее с бразильским реалом способно охладить пыл иностранных инвесторов относительно стратегий carry trade по рублю. Что же касается российских акций, то инвесторы с начала года не горят желанием их покупать. А решение по дивидендам "Газпрома" (компания заплатила не 50% и даже не 25% от чистой прибыли по МСФО) служит лишь дополнительным разочарованием. Применённый подход к определению размера выплат акционерам повышает риски разочарования инвесторов рекомендациями дивидендов по акциям ФСК, "Россетей" и "Транснефти". Сохраняется дивидендная интрига в "префах" "Башнефти", покупка которых, помимо этого, выглядит своеобразным "хеджем" при включении акций АФК "Система" в инвестпортфель на текущих уровнях", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.