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19 мая 2017 года 11:40
Распродажа в Бразилии напоминает о рисках развивающихся рынков акций - ВТБ 24
"Динамика фондовых индексов США и Бразилии наглядно показала насколько по-разному инвесторы реагируют на риск политического кризиса. Падение фондовых индексов в США в среду было рекордным за последние полгода но не превысило 2%, причём половина потерь была отыграна в ходе следующей торговой сессии. Бразильский фондовый индекс Bovespa вчера обвалился практически на 9%. Причина распродажи – риск импичмента нового президента страны. Но пострадали не только спекулянты на фондовом рынке, на 7,5% обвалился курс бразильского реала к доллару США. Спекулятивный капитал "хлынул" из страны. Бразильская история выступает напоминанием инвесторам относительно рисков инвестиций в emerging markets. Произошедшее с бразильским реалом способно охладить пыл иностранных инвесторов относительно стратегий carry trade по рублю. Что же касается российских акций, то инвесторы с начала года не горят желанием их покупать. А решение по дивидендам "Газпрома" (компания заплатила не 50% и даже не 25% от чистой прибыли по МСФО) служит лишь дополнительным разочарованием. Применённый подход к определению размера выплат акционерам повышает риски разочарования инвесторов рекомендациями дивидендов по акциям ФСК, "Россетей" и "Транснефти". Сохраняется дивидендная интрига в "префах" "Башнефти", покупка которых, помимо этого, выглядит своеобразным "хеджем" при включении акций АФК "Система" в инвестпортфель на текущих уровнях", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.
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19 мая 2017 года 11:10
"Сегодня с утра доходности UST-10 удерживаются в районе 2,23-2,24% годовых, нефть Brent приближается к отметке в 53 доллара за баррель. Все это должно оказывать поддержку российским евробондам, которые могут постепенно восстанавливаться в цене. Впрочем, игроки рынка будут в ожидании новостей из... читать дальше
.19 мая 2017 года 09:43
Фондовые индексы США выросли в четверг. Азиатские фондовые рынки стабилизировались в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.18 мая 2017 года 19:09
Настроения на финансовых рынках в среду оказались под ударом из-за растущих опасений по поводу предполагаемого вмешательства президента США Дональда Трампа в дела ФБР, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Бегство в защитные активы подтолкнуло доходность по... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:20
"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:36
"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
.18 мая 2017 года 10:21
Стремление к паритету для пары евро/доллар на горизонте ближайших 3-9 месяцев остается в силе - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Рост пары евро/доллар, который мы наблюдали последний месяц, похоже, вчера истощил свой потенциал. И в данный момент интересной представляется возможность игры на понижение в этой паре. Евро, как представляется, находится в долгосрочном нисходящем тренде, и ценовой скачок апреля-мая можно... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.18 мая 2017 года 09:21
"Цены на нефть снова выросли, получив поддержку от доклада Минэнерго США по изменению запасов нефти за прошлую неделю. В частности, котировки нефти достигли самого высокого уровня почти через три недели после того, как EIA сообщила о шестом еженедельном снижении запасов нефти в США. Данные из... читать дальше
.17 мая 2017 года 18:16
До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк
"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
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