Российские евробонды могут восстанавливаться в цене - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра доходности UST-10 удерживаются в районе 2,23-2,24% годовых, нефть Brent приближается к отметке в 53 доллара за баррель. Все это должно оказывать поддержку российским евробондам, которые могут постепенно восстанавливаться в цене. Впрочем, игроки рынка будут в ожидании новостей из США с политической арены вокруг ситуации с президентом Д.Трампом", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.