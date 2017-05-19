Ожидаем перехода рынка к "боковой" консолидации в диапазоне 1960-1990 пунктов по ММВБ - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций сегодня открылся ростом, отыгрывая рост цен на нефть и вчерашнее восстановление американских индексов. В ходе вчерашних торгов индекс ММВБ практически достиг верхней границы целевого диапазона коррекции 1940-1960 пунктов, поэтому отскок выглядит закономерным. Мы полагаем, что ухудшение восприятия риска развивающихся стран может ограничить возможности для роста рынка в ближайшей перспективе, но рост цен на нефть перед ожидаемым продлением соглашения ОПЕК+ и наблюдавшееся ослабление курса рубля могут выступить балансиром. На этом фоне мы ожидаем перехода рынка к "боковой" консолидации в диапазоне 1960-1990 пунктов по ММВБ в ходе сегодняшних торгов", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.