В пятницу можно ожидать роста российского фондового рынка - Алор Брокер

"Нефтяные котировки в пятницу утром прибавляют 0,4%, цена Brent приблизилась к отметке 53 доллара за баррель. В таких условиях можно ожидать роста российского фондового рынка и укрепления рубля. Индекс РТС сегодня вырастет на 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 57,3 и 63,8 рубля соответственно. Сегодня значимой макростатистики не выходит, но на динамику торгов могут повлиять данные по потребительским ценам и розничным продажам в Канаде, которые выходят в 15:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти" (об.) и "Аэрофлота", цены которых демонстрируют уверенный тренд вверх. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Транснефти", "РусГидро" и "Интер РАО", которые продолжают дешеветь уже несколько дней подряд", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.