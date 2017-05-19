Фондовый рынок способен показать технический отскок - "Открытие Брокер"

"В начале дня российский рынок акций может попытаться вернуть себе часть потерянных накануне позиций. Нефть приблизилась к $53 за баррель Brent, хотя сомнений на рынке вполне достаточно. Тем не менее, рынок способен показать технический отскок по индексам, а рубль немного сократить свои недельные потери", считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.